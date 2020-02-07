"Упал на нож": россиянина оправдали за убийство гея на вокзале

Суд присяжных оправдал Антона Бережного, которого обвиняли в убийстве гея Романа Едалова, сообщает "Лента" со ссылкой на адвоката Артема Лапова.

По версии следствия, Бережной напал на Едалова и Евгения Трофимова с ножом, выкрикивая оскорбления, связанные с их сексуальной ориентацией. Едалов прикрыл собой Ефимова и получил смертельное ножевое ранение. Бережного обвиняли по двум статьям: "Убийство" и "Побои". На суде он признал свою вину частично и заявил, что не хотел никого убивать, а Едалов упал на нож.

Присяжные решили, что подсудимый не причинял смерть потерпевшему и сняли с него обвинения в убийстве.