Анестезиолог в интернете похвастался тем, что убивал больных ветеранов

Анестезиолог из Кировской области на одном из сайтов рассказал историю о том, как убивал пенсионеров в больнице, пишет Mash.

Он написал, что отключал аппараты искусственной вентиляции легких и смотрел на то, как люди умирают. Пользователи смогли найти вероятного автора и добавили, что он якобы даже выложил под одним из постов фотографию своего бейджа. Предположительно, он работает в Кировском областном госпитале для ветеранов войн, но руководитель учреждения эту информацию опроверг.

По информации издания, сейчас поисками мужчины занялись следователи и представители местного Министерства здравоохранения.