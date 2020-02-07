Оставленный на каменской трассе пес все еще ждет возвращения хозяина

Пес, которого несколько дней назад заметили у обочины каменской трассы, продолжает сидеть на месте, рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.

Собаку на видео снял проезжающий мимо водитель. Мужчина остановился, чтобы подкормить пса, и отметил, что животному набросали уже много еды, при этом рацион у него довольно богатый: сам водитель привез куриные ножки и подметил оставленное другими людьми сало.