Спасибо за счастливое студенчество. Последний Subway закрылся в Барнауле

Жители Барнаула заметили, что на проспекте Красноармейском пропала вывеска Subway. Оказалось, что ресторан закрылся.

Место, которое полюбили студенты и молодежь, гуляющая по центру (особенно ночью), было последним рестораном сети в городе.

Официальной информации о причинах закрытия нет. На странице сети в Instargram написано "Ресторан закрыт" и закрытию посвящен всего один пост, в котором нет объяснения.

Некоторые предполагают, что сеть не выдержала конкуренции с находящимися рядом "Грильницей" и "Гриль №1". Одно понятно точно, теперь среди ночи из общежития за едой не сбегаешь.