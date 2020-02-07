Депутат Госдумы погиб при крушении вертолета в Татарстане

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин умер от ран, которые были получены при крушении вертолета в Татарстане, сообщает "Интерфакс".

Собеседник агентства рассказал, что в результате катастрофы парламентарий получил не совместимые с жизнью травмы.

Вертолет Bell 406, принадлежащий компании "Восток Транс" упал в районе города Лаишево. На борту находились три человека. По информации СМИ, двое пассажиров выжили.

"По предварительным данным, тяжелые травмы получили два человека, они госпитализированы, среди них — пилот. Еще один человек, пассажир по фамилии Хайруллин, по предварительным данным, скончался от полученных травм", — сказал источник.