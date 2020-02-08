Тепло, но ветренно. Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае 8 февраля

8 и 9 февраля в Алтайском крае ожидается сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду, местами сильный снег, на дорогах гололедица.

Температура воздуха в регионе составит 2,+7 гр., по югу до +12 гр. В отдельных районах небольшой снег, мокрый снег, дождь, гололедные явления. На дорогах местами сильная гололедица.

Ветер юго-западный, 10-15 м/с, местами порывы до 25 м/с.

В Барнауле воздух прогреется до +3,+5 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица.

Ветер юго-западный, 10-15 м/с, порывы до 20 м/с