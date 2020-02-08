Общественники жалуются на разрушение особняка Лесневского в Барнауле

Волонтеры общественного движения защиты прав потребителей "Гражданский патруль" в Барнауле пожаловались на плачевное состояние дореволюционного дома Лесневского и намерены обратиться в его защиту в Генпрокуратуру.
Как сообщает "Катунь 24", активисты недовольны тем, как со своими обязанностями справляются мэрия как собственник здания и Минкульт как контролирующая организация.
"На федеральный орган возложена обязанность контролировать собственника объекта культурного наследия и охранять памятник, — заявил глава правозащитной организации Ростислав Антонов. — К сожалению, увиденная нами картина говорит о заброшенности памятника, отсутствии какой-либо охраны и мониторинга".
Общественники обратили внимание на то, что в крыше памятника отсутствует несколько жестяных листов, что привело к скапливанию на чердаке снега. Прогнили стропила здания и разрушается редкая резьба, утверждает глава местного отделения "Гражданского патруля" Игорь Берг.
"Это уникальный памятник деревянного зодчества, единственный в своем роде дом не только на Алтае, но и в Сибири в целом, — подчеркнул кандидат исторических наук, краевед Данил Дегтярев. – Потеряв дом Лесневского, мы потеряем ценную и яркую страницу истории нашего города".
Особняк на улице Ползунова, 56 – дом градоначальника Лесневского – был построен в 1907 году. Он признан памятником деревянного зодчества. За свою уникальность он включён в реестр объектов культурного наследия России.
Межевой инженер, статский советник Александр Лесневский был избран городским головой 5 апреля 1913 года. Он известен тем, что принимал активное участие в благотворительной деятельности, выступал режиссером и постановщиком любительских спектаклей по пьесам русских и зарубежных авторов.
Комментарии
Ага чиновники прям кинутся миллионы тратить на реставрацию этой избушки. Более вероятно, что она просто "случайно" сгорит и вопрос решится сам собой.
Объекты культурного наследия не должны отдаваться людям в пользование, делайте там музеи либо ещё что то но пусть это не будет жилой дом или ресторан как в русском чае
замучаешься его реставрировать: дом- памятник федерального значения. Значит проект реставрации и сами работы должны выполнять спец.организации. Стоимость проекта будет миллионы рублей. Работы - десятки миллионов. Кроме того, с собственностью полный ералаш: три из семи квартир - муниципальные, четыре - приватизированы.