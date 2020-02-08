Два человека погибли в ДТП на Чуйском тракте в Алтайском крае

Смертельная авария случилась вечером 7 февраля на 268 км Чуйского тракта в Троицком районе, сообщили amic.ru в пресс-службе Госавтоинспекции Алтайского края.

По предварительной информации, двигавшийся в направлении Бийска со стороны Барнаула водитель автомобиля "Лада Гранта" не справился с управлением при обгоне.

В результате столкновения с грузовиком водитель и пассажир на переднем сидении погибли до прибытия медиков. Мужчина, находившийся на заднем сидении легкового транспорта, госпитализирован с травмами.

По факту ДТП полицейские проводят проверку. Они устанавливают все обстоятельства происшествия.