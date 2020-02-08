Охрана госкомпании заказала биты и наклейки с надписью "Обама чмо"

Северо-Кавказский филиал ведомственной охраны Минэнерго России заказал наклейки с надписью "Обама чмо", сообщает Lenta.ru.

Они вошли в тендер по техническому обслуживанию и ремонту трех марок автомобилей: LADA, Hyundai и Renault. Начальная стоимость контракта – 1,21 млн рублей.

Среди прочего в число требуемых лотов также попали бита, два вида мангалов (обычный и одноразовый), знак такси и брелок-икона "молитва водителя". На контракт по обеспечению выполнения условий закупки претендуют два участника.

Позднее на портале госзакупок появилось сообщение об отмене электронного аукциона. Решение объясняется некорректной подготовкой технического задания.