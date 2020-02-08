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Охрана госкомпании заказала биты и наклейки с надписью "Обама чмо"

, ИА "Амител"
Аукцион отменили из-за "некорректной подготовки технического задания"
Фото: yandex.ru

Фото: yandex.ru

Северо-Кавказский филиал ведомственной охраны Минэнерго России заказал наклейки с надписью "Обама чмо", сообщает Lenta.ru.

Они вошли в тендер по техническому обслуживанию и ремонту трех марок автомобилей: LADA, Hyundai и Renault. Начальная стоимость контракта – 1,21 млн рублей.

Среди прочего в число требуемых лотов также попали бита, два вида мангалов (обычный и одноразовый), знак такси и брелок-икона "молитва водителя". На контракт по обеспечению выполнения условий закупки претендуют два участника.

Позднее на портале госзакупок появилось сообщение об отмене электронного аукциона. Решение объясняется некорректной подготовкой технического задания.  

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

8.02.2020 09:56
- гость -

Вот так вот и тратятся наши налоги. На мангалы, биты, и наклейки за миллион выполненные, очевидно на золотой бумаге.

8.02.2020 09:58
- гость -

Судя по тому, что они заказали "знак такси" и работать эти машины будут явно не на благо народа, а для улучшения благосостояния отдельных граждан.

8.02.2020 10:13
За Чубайса!

8.02.2020 10:18
- гость -

Значит как на работу - так на госмашине, а как на "природу" так на такси. Якобы. Маскировка.

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