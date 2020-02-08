Охрана госкомпании заказала биты и наклейки с надписью "Обама чмо"

Северо-Кавказский филиал ведомственной охраны Минэнерго России заказал наклейки с надписью "Обама чмо", сообщает Lenta.ru.
Они вошли в тендер по техническому обслуживанию и ремонту трех марок автомобилей: LADA, Hyundai и Renault. Начальная стоимость контракта – 1,21 млн рублей.
Среди прочего в число требуемых лотов также попали бита, два вида мангалов (обычный и одноразовый), знак такси и брелок-икона "молитва водителя". На контракт по обеспечению выполнения условий закупки претендуют два участника.
Позднее на портале госзакупок появилось сообщение об отмене электронного аукциона. Решение объясняется некорректной подготовкой технического задания.
Комментарии
Вот так вот и тратятся наши налоги. На мангалы, биты, и наклейки за миллион выполненные, очевидно на золотой бумаге.
Судя по тому, что они заказали "знак такси" и работать эти машины будут явно не на благо народа, а для улучшения благосостояния отдельных граждан.
Значит как на работу - так на госмашине, а как на "природу" так на такси. Якобы. Маскировка.
А что, Обама разве не чмо?