Сомнолог рассказал, сколько можно спать днем и чем опасен пересып

Спать днем может быть не только не полезно, но и вредно, если не придерживаться простых правил, рассказал "Аргументам и фактам" президент Российского общества сомнологов, доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов.

По его словам, спать днем можно, чтобы восполнить ночной недосып, но не дольше часа. Также следует помнить, что укладываться спать днем следует не меньше, чем за шесть часов до ночного отбоя. В противном случае человек рискует вовремя не уснуть ночью.

"Допустим, человек не поспал ночью, а потом днем поспал 3-4 часа, — пояснил Бузунов. — В итоге в следующую ночь сон будет перебит, и опять последует бессонная ночь".

Тем, кто работает в ночную смену лучше всего ложиться спать сразу после возвращения с работы. Но продолжительность сна не должна превышать четырех часов, чтобы потом спокойно уснуть ночью, пояснил эксперт.

Как ранее писал amic.ru, сон свыше 11 часов или менее четырех часов многократно увеличивает риск заболеть легочным фиброзом. К таким выводам пришли ученые четырех британских университетов.