Жители Алтая массово скупают защитные маски в аптеках

Дефицит защитных масок в нескольких аптеках Горно-Алтайска зафиксировали активисты "Народного контроля" "Молодой гвардии" во время совместного рейда со специалистами республиканского Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба ведомства.

Это свидетельствует об очень высоком спросе на продукцию, что тут же сказалось и на ценах – они подскочили на 25% за неделю. Примечательно, что противовирусные препараты во всех аптеках есть в наличии и существенного увеличения их стоимости не наблюдается.

Политику ценообразования в отношении медицинских масок обсудят на заседании оперативного штаба. Если аптеки уличат в необоснованном завышении цен, жалобу на них направят в прокуратуру.

"Подобная практика позволяет своевременно координировать ситуацию и быстро реагировать на факты нарушений", – уточнили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, в связи с ростом заболеваемости ОРВИ на территории Республики Алтай для профилактики дальнейшего распространения инфекции специалисты Роспотребнадзора проводят обследования объектов массового посещения людей, в ходе которых проверяют соблюдение дезинфекционного режима.