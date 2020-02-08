Рекордное тепло пришло на Антарктиду. Такой жары там еще не было

Новый температурный рекорд зафиксировали на севере Антарктиды сотрудники Национальной аргентинской метеослужбы, сообщает Русская служба Международного французского радио.
На станции Эсперанса термометры показали 18,3°C. Такой жары не было за всю историю метеонаблюдений.
Предыдущий рекорд установлен 24 марта 2015 года. Тогда воздух прогрелся до 17,5 градуса.
В этот же день на станции Марамбио термометр впервые показал 14,1 градуса. Это на 0,3°C выше, чем в аномально теплом дне 2013 года.
Как ранее писал amic.ru, если все ледники на планете растают, то материк Евразия частично уйдет под воду. При таком сценарии под воду уйдут европейская и южная части России. На затопление этих территорий окажет влияние расширение Средиземного моря, которое в свою очередь повлияет на увеличение Черного и Каспийского морей.
Комментарии
на сколько метров должен подняться уровень мирового океана, чтобы вода стала заливаться в Каспий?
Каспий? Да плевать на Каспий! Чтобы океан затопил Затон уровень должен подняться на 130 метров, а если все ледники растят, то уровень поднимется только на 60. Да и потепление нам не страшно. Главное только от путинизма не умереть.
Когда же в Алтайском крае начнут расти пальмы, для того чтобы жители края смогли насладиться свеженьким пальмовым маслом, которое они так любят?