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Рекордное тепло пришло на Антарктиду. Такой жары там еще не было

, ИА "Амител"
Ледники самого южного континента Земли тают под температурой в 18,3°C

Новый температурный рекорд зафиксировали на севере Антарктиды сотрудники Национальной аргентинской метеослужбы, сообщает Русская служба Международного французского радио.

На станции Эсперанса термометры показали 18,3°C. Такой жары не было за всю историю метеонаблюдений.

Предыдущий рекорд установлен 24 марта 2015 года. Тогда воздух прогрелся до 17,5 градуса.

В этот же день на станции Марамбио термометр впервые показал 14,1 градуса. Это на 0,3°C выше, чем в аномально теплом дне 2013 года.

Как ранее писал amic.ru, если все ледники на планете растают, то материк Евразия частично уйдет под воду. При таком сценарии под воду уйдут европейская и южная части России. На затопление этих территорий окажет влияние расширение Средиземного моря, которое в свою очередь повлияет на увеличение Черного и Каспийского морей.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

8.02.2020 13:45
- гость -

на сколько метров должен подняться уровень мирового океана, чтобы вода стала заливаться в Каспий?

8.02.2020 14:05
- гость -

Каспий? Да плевать на Каспий! Чтобы океан затопил Затон уровень должен подняться на 130 метров, а если все ледники растят, то уровень поднимется только на 60. Да и потепление нам не страшно. Главное только от путинизма не умереть.

8.02.2020 14:12
- гость -

Когда же в Алтайском крае начнут расти пальмы, для того чтобы жители края смогли насладиться свеженьким пальмовым маслом, которое они так любят?

8.02.2020 14:52
- гость -

8.02.2020 14:05
Если поднимется до 60 метров, то Обь однозначно будет разливаться по равнинам, т.к. устье реки будет намного ближе к нам. В устьях скорость стокового течения уменьшается, т.е. будет как бы эффект ледового затора. В общем Затон все равно затопит.

8.02.2020 15:22
- гость -

В общем Затон все равно затопит.

Жалко...Затон.. :\

8.02.2020 15:35
- гость -

Затон не затопит.
Новосибирск не затопит (130 м над уровнем моря)
Нижневартовск затопит (45 м).
Край Ледовитого океана будет где-то в Томской области.
Но есть одно НО.
Не растает.
От силы на метр поднимется уровень лет за 50

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