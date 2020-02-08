Рекордное тепло пришло на Антарктиду. Такой жары там еще не было

Новый температурный рекорд зафиксировали на севере Антарктиды сотрудники Национальной аргентинской метеослужбы, сообщает Русская служба Международного французского радио.

На станции Эсперанса термометры показали 18,3°C. Такой жары не было за всю историю метеонаблюдений.

Предыдущий рекорд установлен 24 марта 2015 года. Тогда воздух прогрелся до 17,5 градуса.

В этот же день на станции Марамбио термометр впервые показал 14,1 градуса. Это на 0,3°C выше, чем в аномально теплом дне 2013 года.

Как ранее писал amic.ru, если все ледники на планете растают, то материк Евразия частично уйдет под воду. При таком сценарии под воду уйдут европейская и южная части России. На затопление этих территорий окажет влияние расширение Средиземного моря, которое в свою очередь повлияет на увеличение Черного и Каспийского морей.