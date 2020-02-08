Сотрудник барнаульского зоопарка привез питомца в студию Первого канала

Директор барнаульского зоопарка "Лесная Сказка", депутат АКЗС Сергей Писарев рассказал об участии сотрудника зверинца в передаче Первого канала.

"9 февраля смотрите программу "Видели видео?", – написал Писарев в Instagram. — Мы рады что вновь смогли заявить о своем зоопарке и городе Барнауле на главном ТВ канале страны".

По информации Barnaul22, в съемках принял участие замдиректора Барнаульского зоопарка Александр Чеботарев с питомцем – хорьком Асей.

Самка покорила интернет созданием домика из туалетной бумаги. Для этого зверек изорвал в мелкие клочья восемь рулонов туалетной бумаги.