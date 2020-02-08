Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в феврале

В России на День защитника Отечества в 2020 году граждане будут отдыхать три дня – с 22 по 24 февраля, сообщает пресс-служба Роструда. В этом году праздник выпадает на воскресенье.

Выходной переносится на понедельник, 24 февраля. Таким образом, россиян ожидает сокращенная рабочая неделя с вторника по пятницу.

Примечательно, что в прошлом году День защитника Отечества тоже выпадал на календарный выходной, однако дополнительного дня отдыха у россиян не было – его переносили на майские праздники.

Напомним, 2020 – високосный год. Поэтому в феврале будет на один день больше чем обычно – 29 дней. Согласно производственному календарю, 19 из них рабочие, 10 – выходные.