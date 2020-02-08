Соцсети: алтайская школьница погибла, вдохнув газ для зажигалки

Старшеклассница погибла в подъезде многоквартирного дома в Новоалтайске, сообщает паблик Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".
Девочку, бьющуюся в конвульсиях, обнаружили жильцы дома. Они вызвали скорую помощь. К моменту приезда медиков она была уже мертва.
Перед смертью ученица новоалтайской школы общалась со сверстниками. По информации группы "Плохие новости", у одного из компании возникла идея вдохнуть газ из баллончика для заправки зажигалки.
Юная горожанка сделала глубокий вдох, а после стала синеть и упала. Испугавшиеся товарищи убежали.
Подтверждения гибели старшеклассницы от правоохранительных органов на момент публикации не было.
Комментарии
И что теперь, запретить продажу зажигалок?
Юная горожанка сделала глубокий вдох, а после стала синеть и упала. Испугавшиеся товарищи убежали.
Мда уж. Нужно запретить испугавшихся товарищей. Младогвардейцы, ваш выход.
Самое время уволить классного руководителя девицы - а куда смотрела? Почему не предотвратила? И прочее бла-бла-бла...
А, еще проверку министерскую в школу отправить - пусть в бумажках покопаются, а то вдруг какого-нибудь приказа нет или стенд не оформлен - ведь все беды от этого. Ну и вломить директору по первое число - пусть рисует! А то ишь, распустились совсем учителишки - то в купальниках фотографируются, то нижнее белье покупают... А дети без учительского досмотра помирают, кто газа нюхнув, кто тормозухи хлебнув.
воспитывать детей должны родители. А если родители день и ночь заняты работой , то дети самотеком что попало делают.
Сразу понятно кто виноват
8.02.2020 16:09 - гость -
Полная чушь! Это никак не взаимосвязано.
О стену головой, жива и умнее
Самовыпил по дарвиновски...
Полная чушь! Это никак не взаимосвязано.
Ещё и как взаимосвязано! В конце 80-х очень много смертей было от детской токсикомании и практически все умершие дети были из семей где все родители работали и за ребёнком после школы не следили.
Кому надо найдёт и без всех запретов