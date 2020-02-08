Соцсети: алтайская школьница погибла, вдохнув газ для зажигалки

Старшеклассница погибла в подъезде многоквартирного дома в Новоалтайске, сообщает паблик Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

Девочку, бьющуюся в конвульсиях, обнаружили жильцы дома. Они вызвали скорую помощь. К моменту приезда медиков она была уже мертва.

Перед смертью ученица новоалтайской школы общалась со сверстниками. По информации группы "Плохие новости", у одного из компании возникла идея вдохнуть газ из баллончика для заправки зажигалки.

Юная горожанка сделала глубокий вдох, а после стала синеть и упала. Испугавшиеся товарищи убежали.

Подтверждения гибели старшеклассницы от правоохранительных органов на момент публикации не было.