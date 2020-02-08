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Соцсети: алтайская школьница погибла, вдохнув газ для зажигалки

, ИА "Амител"
Официального подтверждения гибели девочки еще не было
Фото: vk.com/barneos22

Фото: vk.com/barneos22

Старшеклассница погибла в подъезде многоквартирного дома в Новоалтайске, сообщает паблик Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

Девочку, бьющуюся в конвульсиях, обнаружили жильцы дома. Они вызвали скорую помощь. К моменту приезда медиков она была уже мертва.

Перед смертью ученица новоалтайской школы общалась со сверстниками. По информации группы "Плохие новости", у одного из компании возникла идея вдохнуть газ из баллончика для заправки зажигалки.

Юная горожанка сделала глубокий вдох, а после стала синеть и упала. Испугавшиеся товарищи убежали.

Подтверждения гибели старшеклассницы от правоохранительных органов на момент публикации не было.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

8.02.2020 15:28
- гость -

И что теперь, запретить продажу зажигалок?

8.02.2020 15:43
- гость -

Юная горожанка сделала глубокий вдох, а после стала синеть и упала. Испугавшиеся товарищи убежали.

Мда уж. Нужно запретить испугавшихся товарищей. Младогвардейцы, ваш выход.

8.02.2020 15:57
- гость -

Самое время уволить классного руководителя девицы - а куда смотрела? Почему не предотвратила? И прочее бла-бла-бла...
А, еще проверку министерскую в школу отправить - пусть в бумажках покопаются, а то вдруг какого-нибудь приказа нет или стенд не оформлен - ведь все беды от этого. Ну и вломить директору по первое число - пусть рисует! А то ишь, распустились совсем учителишки - то в купальниках фотографируются, то нижнее белье покупают... А дети без учительского досмотра помирают, кто газа нюхнув, кто тормозухи хлебнув.

8.02.2020 16:09
- гость -

воспитывать детей должны родители. А если родители день и ночь заняты работой , то дети самотеком что попало делают.

8.02.2020 16:15
- гость -

Сразу понятно кто виноват

8.02.2020 16:30
- гость -

8.02.2020 16:09 - гость -
Полная чушь! Это никак не взаимосвязано.

8.02.2020 16:35
- гость -

О стену головой, жива и умнее

8.02.2020 16:38
- гость -

Самовыпил по дарвиновски...

8.02.2020 16:39
- гость -

Полная чушь! Это никак не взаимосвязано.

Ещё и как взаимосвязано! В конце 80-х очень много смертей было от детской токсикомании и практически все умершие дети были из семей где все родители работали и за ребёнком после школы не следили.

8.02.2020 16:41
Гость

Кому надо найдёт и без всех запретов

8.02.2020 16:48
- гость -

16:39
практически все умершие дети были из семей где все родители работали

Это не так. У меня они работали, но я не сторчался и не сдох..не, ну были конфузы с порохом, но шары не вышибло, а вот ума прибавило. Клей не нюхал, бычки не подбирал.
Ну и где теперь твой б-г?

8.02.2020 16:51
- гость -

были конфузы с порохом, но шары не вышибло, а вот ума прибавило.

Да вот не похоже чтобы ума прибавило

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