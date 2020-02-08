"Воспитателей тоже унижают". Дети из алтайского детдома просят о помощи

Родственница двоих воспитанников детдома пожаловалась ИА Regnum на беспредел в одном из алтайских детдомов. По ее словам, старшие товарищи издеваются как над младшими детдомовцами, так и над воспитателями. Так как в учреждении им никто помочь не может, женщина решила искать защиты у журналистов.

"Нас оскорбляют, унижают, бьют. Наши воспитатели нам помочь не могут, так как их также оскорбляют и унижают", – написал сирота.

Примерно то же самое написала и другая воспитанница учреждения, добавив, что ей еще и не дают нормально спать.

"У меня пропадают личные вещи из-за того, что Яна собирает детей из других групп ко мне в спальню на всю ночь, – утверждает девочка. – Арина и Алеша спят в одной кровати в моей спальне. В школу они не ходят (прогуливают)". (Имена изменены, – ред.)

Сведения на условиях анонимности подтвердили и воспитатели.

"Девятиклассница и восьмиклассник действительно сожительствовали. После того как эта жалоба ушла в опеку, руководство распорядилось определить мальчика в психбольницу, – рассказал один из сотрудников учреждения. – Там с этим просто: психиатр выдает чистый бланк и пишется все, что нужно потом. Как все успокоится, парня вернут в детдом и все продолжится".

По словам воспитателей, они неоднократно сигнализировали руководству о необходимости установить контроль над "отбившимися от рук" подростками, дать им положительный пример, но никаких решительных действий не увидели.

Они утверждают, что врио директора детского дома только "задабривал" подростков "конфетками и сигаретками", что только усиливало их веру в собственную безнаказанность.

"А нам что остается? С таким отношением воспитанники нас, воспитателей, ни во что не ставят, – признался источник издания. – Дошло до того, что уже и в школе на педсовете педагоги стали говорить: "Мы боимся ваших воспитанников, сделайте что-нибудь!"

Примечательно, что речь идет о том же самом детском доме, где в прошлом году осудили предыдущего директора. Она признана виновной в превышении должностных полномочий и растрате в крупном размере.

В феврале 2017 года директор, явно выходя за пределы своих полномочий, для наказания нескольких подопечных в связи с их самовольными уходами из учреждения, дала указание другим воспитанникам причинить им физическую боль. Выполняя требования должностного лица, трое несовершеннолетних в ее присутствии нанесли шестерым воспитанникам множественные удары, причинив тем самым физическую боль и моральные страдания.

Кроме того, женщина присвоила деньги учреждения. В 2016 году она потратила на собственные нужды 138 тыс. рублей, предоставив в бухгалтерию подложные документы. Также она фиктивно трудоустроила знакомую в должности заведующей медкабинетом, получив в общем 33 тыс. рублей в виде зарплаты несуществующего работника.