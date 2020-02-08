Минздрав контролирует ситуацию с масками в аптеках Алтайского края

Обеспеченность медицинскими масками и цены на них в аптеках Алтайского края проверяют специалисты регионального Минздрава, сообщает пресс-служба ведомства.

В регионе продают эти изделия индивидуальной защиты от шести производителей. Их стоимость стабильна, уточняют в ведомстве.

Кроме того, министерство здравоохранения направило письма в различные организации, в которых информирует о необходимости мониторинга цен.

Ранее появилась информацию о том, что в аптеках Республики Алтай возник дефицит защитных масок, а их цена подскочила на четверть.

Как ранее писал amic.ru, в Алтайском крае эпидпорог заболеваемости ОРВИ превышен в полтора раза. А бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко назвал эпидемию гриппа на Алтае страшнее, чем коронавирус.