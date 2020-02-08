Жительница Барнаула стала участницей шоу "Поле Чудес"

Светлана Сафронова из столицы Алтайского края стала одной из девяти участниц капитал-шоу "Поле Чудес" с Леонидом Якубовичем. Выпуск от 7 января опубликован на сайте Первого канала.

Жительница Барнаула рассказала, что работает педагогом музыкального образования, обучая детей русским народным песням. Свои вокальные данные она продемонстрировала, исполнив песню.

Гостья из Алтая смогла верно отгадать слово "перецеловать", но не смогла отобраться в суперфинал из тройки финалистов.

Ранее "Поле Чудес" оказалось в центре внимания, когда участникам предложили отгадать слово, написанное с грамматической ошибкой.