"Теперь я видел все". В алтайских сугробах застрял БелАЗ

Фотографию застрявшего автомобиля БелАЗ в паблике Barnaul 22 в соцсети "Вконтакте" опубликовал житель Заринского района.

"Можно теперь сказать, что видел все. Был утром в Тягуне, — написал автор снимка. — На въезде в поселок стоял БелАЗ, застрявший в сугробе!".

Чем будут вытягивать многотонную машину, неизвестно. "Субару, настало твое время", — пошутил барнаулец. На это ему ответили, что от полноприводной иномарки будет польза, если только ее подложить под колесо.

Отметим, что БелАЗ-75710 признан самым крупный в мире автомобиль. Он способен перевозить до 450 тонн. Общая масса машины составляет 810 тонн. Она имеет 8 колес и сразу два дизельных двигателя.

Скорее всего, на снимке один из его "младших собратьев". Но даже они в сравнении с обычными грузовиками просто гиганты.