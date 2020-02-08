Липецким школьникам из бедных семей запретили пить из кулера

Первоклассники липецкой школы №21 оказались разделенными на бедных и богатых – одним разрешали пить воду из кулера, а другим нет, сообщает "Вести-Липецк".
Дело в том, что когда решался вопрос о приобретении устройства для чистой воды и принтера, часть родителей отказалась сдавать на них деньги – финансовых возможностей на "добровольные пожертвования" не было.
Заложниками ситуации оказались школьники. После приобретения оборудования детям тех родителей, кто не сдавал деньги, пить воду из кулера запретили. Чтобы оградить их от унижения, родителям нескольких первоклассников пришлось переводить их в другие школы.
Ситуацией уже заинтересовались правоохранительные органы, в частности, Следственный Комитет и прокуратура. Они дадут юридическую оценку действиям должностных лиц школы. По факту проверки примут процессуальное решение.
Комментарии
О, а с 1 сентября всех кормить бесплатно будут. Будут пить бесплатный компот
А на основании чего, руководство решило поставить кулер? Может они завтра решат поставить в школе золотые унитазы?
И в туалет на улице...
8.02.2020 18:49
- гость -
Согласен с Вами. Думается, давно назрел заапрет на подобные "инициативы" богхатеньких онижематерей. Некуда девать деньги, купай своё чадушко в благах дома. А в школе есть стандарты, нормы и правила, и они должны быть одни на всех.Проживут и обучатся без кулеров, принтеров, интерактивных досок и золотых штор.
Как-то мы раньше без кулеров обходились и ничего - живы, здоровы. А какая вода в кулерах находится еще не известно. И КАК моют их тоже вопрос честности.