Липецким школьникам из бедных семей запретили пить из кулера

Первоклассники липецкой школы №21 оказались разделенными на бедных и богатых – одним разрешали пить воду из кулера, а другим нет, сообщает "Вести-Липецк".

Дело в том, что когда решался вопрос о приобретении устройства для чистой воды и принтера, часть родителей отказалась сдавать на них деньги – финансовых возможностей на "добровольные пожертвования" не было.

Заложниками ситуации оказались школьники. После приобретения оборудования детям тех родителей, кто не сдавал деньги, пить воду из кулера запретили. Чтобы оградить их от унижения, родителям нескольких первоклассников пришлось переводить их в другие школы.

Ситуацией уже заинтересовались правоохранительные органы, в частности, Следственный Комитет и прокуратура. Они дадут юридическую оценку действиям должностных лиц школы. По факту проверки примут процессуальное решение.