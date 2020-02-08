Бийск временно останется без двух маршрутов трамваев

Жители Бийска 9 февраля на протяжении семи часов не смогут воспользоваться трамваями маршрутов №6 и №7, сообщает МУП "Бийскгортранс".

По информации предприятия, движение прекратится с 10:00 до 17:00. Это связано с работами по чистке трамвайных путей на улице Маяковского.

Более подробную информацию можно получить по телефону 8(3854) 44-34-05.

Как ранее писал amic.ru, ГУ МЧС России предупреждает жителей Алтайского края о неблагоприятной погоде. Особенно осторожными следует быть 8 и 9 февраля, когда дневная температура может подняться до +7 градусов, а в южных районах – до +13 градусов.