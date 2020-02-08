Жительница Алтая случайно убила дочь и напала с ножом на знакомую

Горно-Алтайские следователи завершили расследование уголовного дела против женщины, которая обвиняется в причинении смерти по неосторожности и умышленном причинении легкого вредя здоровью с применением оружия.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Алтай, первое преступление женщина совершила 15 августа 2019 года. В состоянии алкогольного опьянения она легла спать рядом с месячной дочерью и во сне придавила ее своим телом, перекрыв доступ кислорода к легким. Малышка скончалась от асфиксии.

Спустя 2,5 месяца ранее судимая обвиняемая вновь оказалась в поле зрения правоохранителей. После совместного распития спиртного она вступила в конфликт со знакомой, схватила нож и воткнула его в ягодицу женщине. Ей потребовалась медицинская помощь.

Расследование уголовного дела завершено. Его материалы передали на рассмотрение в суд.