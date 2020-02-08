Пассажирский автобус слетел с трассы в Алтайском крае

Фото: vk.com/incident22

Авария с участием пассажирского автобуса произошла на трассе, соединяющей столицу Алтайского края и село Хабары, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".

Пассажироперевозящий транспорт сошел в кювет в двух километрах от Хабаров. По информации очевидца, ДТП произошло из-за сильного бокового ветра. Он утверждает, что автобус "сдуло" с трассы.

По его словам, никто из пассажиров не пострадал во время опрокидывания.

Ранее на другой алтайской трассе столкнулись два грузовика. Один из них частично оказался в кювете.