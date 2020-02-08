ИА "Амител" вошло в число победителей конкурса "Вместе медиа – 2020"

Информационное агентство "Амител" вошло в тройку победителей финала сибирского конкурса "Вместе медиа" в номинации "Пост в социальных сетях и мессенджерах".

Жюри высоко оценило работу "Как сейчас выглядит барнаульский дрожжевой завод?", в которой сотрудники "Амитела" с помощью фотографий и текстовых подписей рассказали подписчикам, во что превращается памятник архитектуры начала XX века.

Фото- и видеоматериалы Екатерины Смолихиной, всю остальную работу по созданию ролика и оформлению поста выполнила Мария Власова.

Первое место досталось томскому изданию "Постер". Замкнул тройку призеров пост, созданный ГТРК "Новосибирск".

Отметим, что награждение победителей сибирского конкурса проходит в рамках фестиваля "Вместе медиа" в Красноярске. Он продлится по 9 февраля 2020 года.

Как ранее писал amic.ru, всего на конкурс было представлено 187 работ из 51 редакции Сибири. Среди участников – журналисты из Красноярска, Томска, Кемерова, Барнаула, Новосибирска, Новокузнецка, Братска, Омска, Абакана и других городов и областей.

Проект "Вместе медиа" – ежегодная серия фестивалей для региональных медиасообществ. Проходит во всех округах России. Финал фестиваля состоится в Москве 23-26 апреля 2020 года.