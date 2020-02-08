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Военный в Таиланде убил 17 человек и захватил заложников в ТЦ

, ИА "Амител"
Мужчина похитил из воинской части 700 патронов

Рядовой таиландских сухопутных войск застрелил нескольких сослуживцев, похитил 700 патронов и отправился стрелять по мирным посетителям торгового центра в городе Корат, сообщает телеканал "Звезда".

Число жертв достигло 17 человек. Количество раненых пока неизвестно. Вооруженный солдат забаррикадировался в ТЦ, взял в заложники 16 человек и удерживает их на четвертом этаже здания.

По информации местных СМИ, в сооружении снова слышны выстрелы. Журналисты уточняют, что военнослужащий – профессиональный стрелок, который неоднократно становился призером соревнований по стрельбе.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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