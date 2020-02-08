Светофор упал и разбился в Барнауле

Сильные порывы ветра продолжают доставлять неудобства жителям Алтайского края. Так, в краевой столице 8 февраля сдуло светофор. Об этом сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".

Падение устройства случилось на перекрестке Павловского тракта и улицы Солнечная Поляна. На кадрах видно, что оно получило серьезные повреждения. По словам местной жительницы, на этом месте ранее уже падал светофорный объект.

Отметим, что днем 8 февраля ветру удалось сдуть еще более массивный объект. Очевидцы утверждают, что из-за сильного бокового ветра в кювет съехал рейсовый автобус.