Жаркая погода сохранится в Алтайском крае 9 февраля

В Алтайском крае в конце недели продолжится потепление, а порывы ветра будут немного слабее, чем днем ранее. Об этом информирует краевой Гидрометцентр.

9 февраля ожидается аномально жаркая для последнего зимнего месяца погода. Днем температура воздуха составит от -1°C до +4°C (на юге – до +12°C, в Барнауле – от +2°C до +4°C). Это примерно на том же уровне, что и в субботу. Ночью будет от 0°C до -5°C, по северу – до -12°C, в предгорьях – до +2°C (в краевой столице – от -2°C до -4°C).

Ветер юго-западный. Его скорость составит от 7 до 12 метров в секунду. Местами порывы могут достигать 20 метров в секунду. В северных и западных районах синоптики прогнозируют небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Метеорологи ожидают сильную гололедицу на дорогах, в связи с чем водителям следует быть аккуратными и строго соблюдать ПДД.

Кроме того, жителям региона следует опасаться схода снега с крыш зданий. Так, 8 февраля двоих барнаульцев чуть не убило при сходе снега на площади Октября.