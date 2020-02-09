25 погибших и 63 пострадавших. Полиция ликвидировала стрелка в Таиланде

Полицейские сообщили о ликвидации сержанта таиландской армии, устроившего стрельбу в ТЦ города Нахонратчасима, сообщает РИА "Новости".

"Преступник ликвидирован бойцами спецназа. Это произошло 15 минут назад. Нам сообщило об этом командование полицейского отряда спецназа", – сообщил корреспондент телеканала Тхаи Рат ТВ.

8 февраля военнослужащий устроил стрельбу у ТЦ Terminal 21 и взял заложников. В результате инцидента 25 человек погибли и не менее 63 пострадали. В ходе проведения спецоперации погиб один военный.

Руководили операцией лично главнокомандующий войск Таиланда и начальник главного управления национальной полиции.