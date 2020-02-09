"Чудо, что никто не пострадал": снежная лавина сошла с крыши барнаульской пятиэтажки

Житель дома по адресу Глушкова, 36 в Барнауле рассказал о проблемах с чисткой крыши от снега, которые привели к тому, что сугробы рухнули вниз.
Мужчина написал, что с 27 января пытался решить вопрос с чисткой кровли. По его словам, в управляющей компании диспетчер сказала, что денег на работы нет и дала номер директора, который опроверг необходимость уборки наледи фразой "так ведь опять штормовое объявили".
"Я застрял на звонках в администрации Октябрьского района. 27 января сказали — разберёмся, 7 февраля, позвонил в приемную, мне дали телефон начальника ЖКХ и зама. За целый день не дозвонился", — написал барнаулец в сообществе "Barnaul22".
8 февраля лавина сошла и наледь упала перед подъездом. Люди не пострадали, а вот лавочки придется поменять.
Комментарии
Вчера писали про подобный случай на площади Октября. Как это всё проверяется,какие выводы делают чиновники,кто за это несёт ответственность?
Это- контролируемый УК спуск лавины с крыши.Иначе были бы пострадавшие.
Это- контролируемый УК спуск лавины с крыши.Иначе были бы пострадавшие.
Насколько надо быть глупым чтобы не понимать, что большую часть времени на любой поверхности куда потенциально может упасть снег людей нет?
Гражданина,ты по этой поверхности не ходи:там снег башка попадёт.
В городе миллион не убранных поверхностей со снегом.
Все убрать нереально.
Дороги-то тракторами почистить не могут, а крыши и козырьки вручную чистить - в десятки раз трудозатратнее, дороже, медленнее.
Делать это надо, но сделать все невозможно.
Заведомо расстрельная должность, руководить УК
Гражданина,ты по этой поверхности не ходи:там снег башка попадёт.
Это самая ценная ваша мысль которой вы хотели поделиться с читателями Амика?
На Юрина 269 в прошлом году то же лавина рухнула, прямо на тротуар, вместе с ограждением, причём крыша вновь отремонтированная была. В этом году так же едет, только уже без ограждения.
Делать это надо, но сделать все невозможно.
Ещё каких-то 15 лет назад возможно было и делали, а сейчас нет.