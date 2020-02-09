Самая популярная порноактриса рассказала о проблемах, возникающих из-за работы

Самая просматриваемая порноактриса 2019 года Райли Рид рассказала о том, что съемки в фильмах для взрослых сломали ей жизнь. На своем YouTube-канале девушка выложила видео, где ответила на вопросы, связанные с профессией.

По словам Райли, больше всего профессия мешает ее личной жизни. Молодые люди не воспринимают ее серьезно, а один из них спустя два года отношений признался, что ему иногда неприятно было целоваться с девушкой.

Кроме того, актриса испортила и отношения с семьей. Мать и отец не хотят с ней общаться, а братья и сестры стесняются ее и стараются не появляться в компании Райли. Девушка отметила, что скучает по своей семье.

"Каждый раз, как меня спрашивают, стоит ли идти в порно – отвечаю: нет!" – подытожила Рид.