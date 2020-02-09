Танцующий дворник из Барнаула стал звездой соцсетей

Видеоролик с танцующим дворником опубликовал канал "Катунь 24".

На записи видно, как человек в спецодежде оставил работу своим коллегам и решил отвести душу в танце. Надо сказать, получилось у него неплохо, что и смутило пользователей соцсетей. Некоторые предполагают, что в робу облачили профессионального танцора, другие уверены – на кадрах женщина.

Ролик стремительно набирает популярность и распространяется в мессенджерах.