Более 70 тысяч человек ежегодно страдают от врачебных ошибок в России

Тяжелые осложнения из-за врачебных ошибок ежегодно получают более 70 тысяч россиян, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

По его словам, ежегодно от неправильного назначения или применения лидокаина умирают не менее 25 человек, один-два человека умирают или получают тяжелые травмы из-за неправильного использования каталок сотрудниками скорой помощи.

"Прошу в программу обучения обязательно включить вопросы безопасности медицинской помощи, в том числе безопасного обращения с лекарствами и медицинскими изделиями", – сказал Мурашко.

Министр отметил, что безопасность оказания помощи – один из ключевых факторов для снижения смертности, сообщает РИА "Новости".