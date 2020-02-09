Микроавтобус с детской спортивной командой попал в ДТП на трассе Бийск – Новокузнецк

7 февраля на трассе Бийск – Мартыново – Кузедеево – Новокузнецк "Лада" столкнулась с микроавтобусом, рассказали в МВД.

Водитель отечественного автомобиля выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с иномаркой, перевозившей детскую спортивную команду из Магадана в аэропорт Спиченково города Новокузнецка. В результате столкновения водитель "Лады" погиб на месте происшествия. Семь человек из микроавтобуса доставлены в больницу для обследования.

На месте инцидента работали сотрудники полиции.