Учительница из Уссурийска матом учила детей русскому языку

Преподаватель школы № 14 города Уссурийска разобрала ошибки в написанной учениками матерной фразе, пишет РЕН ТВ.

Учительница увидела на доске матерное выражение и на примере объяснила детям, как работают правила русского языка.

Реакция пользователей Сети разделилась, но директор школы отметил, что родители и учителя проведут собрание, на котором попытаются прийти к конструктивному решению.