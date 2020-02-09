Учительница из Уссурийска матом учила детей русскому языку

Преподаватель школы № 14 города Уссурийска разобрала ошибки в написанной учениками матерной фразе, пишет РЕН ТВ.
Учительница увидела на доске матерное выражение и на примере объяснила детям, как работают правила русского языка.
Реакция пользователей Сети разделилась, но директор школы отметил, что родители и учителя проведут собрание, на котором попытаются прийти к конструктивному решению.
Комментарии
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Молодец учительница - грамотно сориентировалась! Теперь у малолетних оболтусов в голове намертво останутся правила грамматики. А после уроков можно и культурно поговорить с ними о том, в какой ситуации уместен мат, а в какой - абсолютно недопустим. И воспитательный эффект от этого будет куда больше, чем от оскорбленных воплей, требований признаться, кто сделал эту гадость, угроз вызвать в школу родителей и т.п. И авторитет учителя не пострадал, а как раз наоборот - ведь коварные малолетки наверняка сделали это с целью провокации, чтобы записать на видео (что они и сделали) и выложить в интернет.
Так что учительница просто супер - одним махом решила несколько педагогических задач!
Ведь коварные малолетки наверняка сделали это с целью провокации, чтобы записать на видео (что они и сделали) и выложить в интернет.
И никакое поднятие зарплаты не поможет решить проблему с нехваткой кадров.Всё снимают, все комментируют,постоянно провоцируют,выкладывают в интернет. А почитайте сообщения групп родителей в Ватсапе. То много задали,то мало,то громко говорила,то тихо,то не так объясняла,то любимчик- ...,то...,то не воспитывает школа,то учитель- зануда,вечно лезет с нравоучениями. Интересное чтиво!
Уйдет старая гвардия,некому детей учить будет.Уверена,учителя не накажут,потому что совсем некому работать в школах.
Уверена,учителя не накажут
А за что его наказывать? И почему - учителя, а не мелкого засранца, написавшего на доске матерную фразу и потом тщательно снимавшего на видео реакцию учителя? Почему не его родителей, не научивших ребенка прилично себя вести?
Я считаю, что учителя, напротив, нужно поощрить за находчивость, выдержку и высокую педагогическую компетентность. Побольше бы нам таких учителей!
9.02.2020 12:57
- гость -
Молодец учительница - грамотно сориентировалась! Теперь у малолетних оболтусов в голове намертво останутся правила грамматики. А после уроков можно и культурно поговорить с ними о том, в какой ситуации уместен мат, а в какой - абсолютно недопустим.
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Вы обалдели? Мат недопустим в любых ситуациях, это нецензурная брань, грязь. Этого надо избегать и не осквернять свой язык и чужой слух.
Учительница глупо поступила, пойдя на поводу у глупого ученика.
9.02.2020 13:30
- гость -
Согласна,но зная современных родителей,сомнения присутствуют.
Не надо идти работать в школу.Пусть та молодежь,у кого есть сомнения,еще раз посмотрит этот ролик и сделает свой выбор.Это самый безобидный ролик про учителей.
Снимать видео на уроках школьникам запрещено.
Не надо идти работать в школу, это факт! Пусть туда топают моралисты, типа гостя 13:31. Уж они-то точно знают, как в таких ситуациях поступать!
9.02.2020 13:49
- гость -
Не надо идти работать в школу, это факт! Пусть туда топают моралисты, типа гостя 13:31. Уж они-то точно знают, как в таких ситуациях поступать!
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А ты не в курсе, что есть как минимум два закона, по которым "недопустимо применение брани в любом общественном месте". Наказание за нарушение "от мелких штрафных санкций до уголовной ответственности".
Вот об этом надо рассказывать ученикам.
К тому же Уставом школ запрещен мат и другая нецензурная брань в школе. Нормальный учитель должен зафиксировать факт мата и подать материалы директору. Тот уже решает, что делать дальше. В любом случае будет внесение в Личное дело ученика.
13:31, ты когда случайно увидишь, что на заборе написано, в обморок не падаешь? или сразу берешься красить забор?
9.02.2020 14:03 Я-то в курсе. А тебе доктору надо показаться. Истеричка!
Да бедные учителя. С одной стороны дети мозг выносят, с другой яжмамки или яжпапки типа 14:03
14:03, а нет... ты сообщаешь "куда следует"... приезжает целый следственный комитет и начинается выяснение всех обстоятельств и марание бумаги
Молодому учителю предлагают зарплату в Алтайском крае 15 тыс. И удивляются,почему никто не хочет идти работать в школу?
Такие новости почитаешь- и за 30 тыс не захочешь идти в школу.
9.02.2020 14:03, деточка, если учитель будет фиксировать каждый случай мата среди учеников, ему работать некогда будет. А вообще, правильно написали, врачу покажись. Таблеточки попей. Весна не за горами, начинается у тебя уже.
Нормальный учитель должен зафиксировать факт мата и подать материалы директору. Тот уже решает, что делать дальше.
Ты-то сам нормальный?! Давай еще в прокуратуру сразу напиши, а лучше - президенту! А также уполномоченному по правам человека.
Людей ни одной профессии так не обливают грязью,как учителей. В "Одноклассниках" каждый день читаю звучные высказывания родителей.
Учителя премировать, родителей снимавшего малолетки оштрафовать с лишением родительских прав, ребёнка - в детдом.
Почему ребенка нельзя снимать и выкладывать без разрешения родителей,а учителя можно?Почему ребенок на уроке снимает видео?