Неизвестный в полицейской форме пугает барнаульских детей гениталиями

В социальных сетях появились ориентировки на мужчину, который якобы показывает детям половые органы.

"7 февраля около 17:00 по адресу Павловский тракт, 271а, в одной из квартир неизвестный совершил действия сексуального характера в отношении малолетнего, а именно демонстрировал половой орган", – написали барнаульцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

По информации МК, мужчина, переодетый в полицейскую форму, ходил по квартирам и показывал детям гениталии. На фото он в обычной одежде.

Полиция проводит проверку по данному факту.