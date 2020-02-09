Восемь человек погибли в ходе массовой драки в Казахстане

Массовая драка произошла на улицах села Масанчи Кордайского района Жамбылской области в Казахстане.
По предварительным данным, причиной драки стал обычный бытовой конфликт, который начался с 70 человек, но позднее из соседних сел подъехали еще более 300. Провокаторы перевели спор в межэтническую плоскость, пишет РИА "Новости".
"В ходе массовых беспорядков 40 участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. Восемь человек от полученных травм, к сожалению, скончались. При исполнении служебных обязанностей <…> различные травмы получили сотрудники полиции, в том числе двое – огнестрельные ранения", – рассказал министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.
Комментарии
В селе Масанчи Жамбылской области Казахстана между местными жителями произошли массовые драки на национальной почве, были подожжены дома. Судя по всему, столкновения начались между казахами и дунганами.