Восемь человек погибли в ходе массовой драки в Казахстане

Массовая драка произошла на улицах села Масанчи Кордайского района Жамбылской области в Казахстане.

По предварительным данным, причиной драки стал обычный бытовой конфликт, который начался с 70 человек, но позднее из соседних сел подъехали еще более 300. Провокаторы перевели спор в межэтническую плоскость, пишет РИА "Новости".

"В ходе массовых беспорядков 40 участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. Восемь человек от полученных травм, к сожалению, скончались. При исполнении служебных обязанностей <…> различные травмы получили сотрудники полиции, в том числе двое – огнестрельные ранения", – рассказал министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.