Новосибирская школьница насмотрелась на блогеров и стала анорексичкой

16-летняя Олеся из Новосибирска увлеклась просмотром роликов о вегетарианстве на YouTube.

Она отказалась от употребления привычных продуктов и за короткое время похудела до 45 килограммов. При этом мама Олеси отмечает, что девочку за лишний вес никто не дразнил, она всегда была стройной. В какой-то момент ее диета состояла из постного творога, овощей и постных каш. Мама пыталась подкормить дочь, но та, желая убежать от прессинга, переехала к бабушке.

В декабре Олеся заболела бронхитом и начала отъедаться, но изнуренный организм не принимал пищу. Девочка отчаялась и заговорила о том, что не хочет жить, пишут "Вести".

"Она начала переедать: до тошноты все в себя пихала. Начались слезы, истерики, и однажды дочь сказала, что не хочет жить, – рассказывает мама. – Сейчас дочке дают успокоительные, ставят капельницы и витамины. Врач сказал, что если она будет жить в таком режиме месяца три, то ее организм восстановится".