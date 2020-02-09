Брошенного на каменской трассе пса забрали в приют. Волонтерам пришлось не сладко

Хозяйка приюта Светлана Абрамова рассказала о том, как проходило спасение пса, который несколько дней простоял на обочине каменской трассы. Историю опубликовали в сообществе "Barnaul22".

Женщина отметила, что первое время, когда собаку только начали подкармливать, она шла на контакт с людьми. но начиная с 7 февраля пес стал агрессивным и уже не подпускал никого на свою территорию. Все попытки неравнодушных людей забрать животное не увенчались успехом и 8 февраля к Камню-на-Оби выехали волонтеры.

"На трассе был сильный ветер, снимать видео возможности не было. Ловили пса тяжело. Сначала он был настроен доброжелательно, но как только увидел у нас поводок, сразу проявил агрессию. Было решено, дабы сохранить руки и лицо, использоваться "удавку на палке", чтобы можно было его поймать и вколоть миорелаксант (по типу наркоза)", — рассказывает Светлана.

Попытки продолжались 1,5 часа, но из-за большого количества шерсти и изворотливости, накинуть поводок на собаку не удавалось. Когда пес в очередной раз пошел в атаку, удалось накинуть удавку ему на верхнюю челюсть. После этого, не без проблем, девушки вкололи животному наркоз. Во время этой процедуры, помощница Светланы Ольга, чуть не пострадала от собачьих зубов.

"Мы в полной мере прочувствовали, что "нелегкая это работа — из болота тащить бегемота". Причем в прямом смысле снова. Вес пса около 50 кг. Проваливаясь по пояс в снег, мы тащили нашего бегемота до машины и были счастливы, что удалось поймать пса. Пусть и такими усилиями", — поделилась ощущениями спасительница.

Сейчас пес находится в приюте "Бусинка". На контакт пока не идет, но главное, отмечает Светлана, что он в безопасности.

"Желающие поучаствовать в судьбе собаки, могут звонить и писать. Мы очень благодарны за неравнодушие людей и будем очень благодарны за помощь!", — подытожила она.