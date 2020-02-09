Алтайский конькобежец завоевал бронзу на этапе Кубка мира

Барнаулец Виктор Муштаков стал третьим в спринте на 500 метров на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Калгари, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Весь пьедестал на этой дистанции заняли российские спортсмены, разница во времени между которыми составляла доли секунды. Чемпион мира Руслан Мурашов стал первым с результатом 34,041 секунды. Серебряную медаль завоевал Павел Кулижников (34,052).

Замкнул тройку призеров барнаулец, установивший новый личный рекорд в 34,069 секунды.