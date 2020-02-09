Врач рассказал о симптомах и профилактике жировой болезни печени

Испанский диетолог Айтор Санчес рассказал, как правильно питаться человеку с жировой болезнью печени, при которой печеночная ткать превращается в жировую.

Основные факторы неалкогольной жировой болезни печени – ожирение, сахарный диабет и высокий холестерин. Чаще всего недуг проявляется вздутием живота. Если вовремя не распознать и не начать лечение, дело может закончиться фиброзом и циррозом, пишет РГ.

На начальном этапе развития заболевания все поправимо. Рекомендуется чаще заниматься физическими упражнениями и наладить питание. В первую очередь следует исключить из рациона алкоголь и сахар, в том числе выпечку.