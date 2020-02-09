Полицейские обнаружили подпольное казино в квартире питерского чиновника

Сотрудники полиции провели обыск в квартире на Кронверкском проспекте Санкт-Петербурга и обнаружили там подпольное казино, пишет РБК. Сообщается, что жилплощадь принадлежит главе муниципального образования Введенский Олегу Калядину.

Обыски прошли в ночь на 8 февраля в рамках уголовного дела о сети подпольных казино. В квартире обнаружили рулетку, четыре стола для русского покера, 12 игровых автоматов, фишки и игральные карты.

Сам Калядин во время дачи показаний заявил, что квартиру он сдал и не интересовался тем, что в ней происходит.