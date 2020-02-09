Снежная лавина сошла на пожилую женщину с крыши магазина в Рубцовске

Жительница Рубцовска в сообществе "Инцидент Рубцовск" рассказала о том, что ее маму придавило снегом, который сошел с крыши магазина.

"Будьте внимательны, когда подходите к магазину или к остановке общественного транспорта. 08.02.2020, приблизительно в 16.20 по адресу ул. Степана Разина, дом 1, снег сошел с павильона в общественном месте. Рядом магазины, остановка", — написала женщина.

Она добавила, что под снежной массой оказалась 68-летняя женщина, которая отделалась ушибами и избежала серьезных повреждений.