Врач рассказал о влиянии сидячей работы на осанку

Офисные работники подвержены осаночному сколиозу и другим болезням, связанным с неправильным положением тела на рабочем месте, рассказал заслуженный врач России и мануальный терапевт Андрей Кабычкин.

По его словам, справиться с проблемами поможет "правило 90" – стопа должна стоять ровно относительно пола, а угол между передней поверхностью бедра и туловищем при сидении должен быть равен 90 градусам.

Кабычкин отметил, что самой вредной является поза нога на ногу. Она может вызвать варикозную болезнь и неблагоприятно отразиться на суставах.

В качестве профилактики можно совершать регулярные прогулки после часа сидения на одном месте, пишут "Известия".