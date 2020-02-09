Российская певица выступит на церемонии вручения премии "Оскар"

Российская джазовая певица Анна Бутурлина, которая является официальным российским голосом Эльзы из мультфильма "Холодное сердце", выступит на церемонии вручения премии "Оскар", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Disney.

"Спешим поделиться с вами потрясающей новостью – в рамках церемонии вручения премии "Оскар" на сцене театра Dolby российская джазовая певица Анна Бутурлина представит песню Into the Unknown ("Вновь за горизонт") вместе с Идиной Мензель и певицей Aurora, а также исполнительницами из других стран: Maria Lucia (Дания), Willemun Verkaik (Германия)", – сказали в пресс-службе.

Отмечается, что композиция Into the Unknown номинирована на "Оскар" как лучшая песня.