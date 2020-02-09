Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

Генеральный директор в Новосибирске и инженер нефтеперерабатывающего завода могут получать по 800 тысяч рублей в месяц, сообщает РГ со ссылкой на исследование портала по поиску вакансий HeadHunter.

Сервис представил список вакансий с зарплатой от 250 тысяч до 1 млн рублей. 250 тысяч рублей обещают платить личным ассистентам и репетиторам английского языка для бизнесмена в Ижевске, а также директору культурно-образовательного центра "Этномир" в Калужской области.

Одни из самых высокооплачиваемых вакансий – директор по электронной коммерции в Москве (от 400 тысяч до миллиона) и директор по производству в Екатеринбурге (от 450 до 600 тысяч).