Грузовик "лоб в лоб" столкнулся с пассажирским автобусом в Кузбассе. Есть погибшие

9 февраля на трассе Кемерово – Анжеро-Судженск произошло лобовое столкновение грузовика и пассажирского автобуса, пишет РГ.

По предварительным данным, водитель фуры не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в пассажирский автобус, в салоне которого находился 51 человек.

Водитель фуры погиб на месте. Чуть позже на операционном столе скончалась женщина 1948 года рождения, которая получила травмы несовместимые с жизнью.

Еще девять человек получили травмы различной степени тяжести. Трое из них до сих пор находятся в больнице, врачи оценивают состояние пациентов как тяжелое.