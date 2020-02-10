Тепло и влажно. О погоде в Алтайском крае 10 февраля

Потепление в Алтайском крае продолжит способствовать раннему таянию снега, несмотря на то, что в некоторых районах выпадут новые осадки.

В регионе температура воздуха составит 0...-5 градусов, по северу до -12 градусов, в предгорьях до +5, с похолоданием в течение дня. Снег, мокрый снег, местами сильный снег, гололедные явления, отложение мокрого снега, метели. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы.

Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле температура воздуха составит -2...-4 градуса. Временами снег, мокрый снег, гололедные явления, отложение мокрого снега. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы.

Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 5-10 м/с.